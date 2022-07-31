بتمويل يصل لـ2.5 مليون جنيه.. طريقة الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي

إذا ما كنت من متوسطي الدخل وترغب في امتلاك وحدة سكنية قيمتها تصل إلى 2.5 مليون جنيه، بفائدة 8%، ومدة تقسيط تصل إلى 25 سنة، سنستعرض في هذا التقرير كافة تفاصيل التمويل وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري ضمن مبادرته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

ويقدم بنك قناة السويس تسهيلات لراغبي شراء الوحدات السكنية ضمن المبادرة حيث تصل قيمة تلك التسهميلات التمويلية 2.5 مليون جنيه، حيث تصل نسبة التمويل حوالى 80% من قيمة الوحدة السكنية الممولة.

مدة التمويل تصل حتى 25 سنة

وبحسب شروط البنك، فإن مدة التمويل تصل حتى 25 سنة، حيث يقدم البنك وثيقة تأمين على الحياة المقترض مجانا طوال مدة القرض، بالإضافة إلى وثيقة تامين على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

وشروط البنك لمتوسطي الدخل التي أعلنها البنك المركزي، هي أن للعميل حق الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

المستندات المطلوبة للمبادرة

وعن المستندات العامة المطلوبة، قال البنك، يجب على من يرغب فى الاستفادة من تلك مبادرة التمويل العقارى أن يحضر صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى أصل فاتورة المرافق «مياه/كهرباء/غاز» آخر 3 أشهر، والمستندات للموظفين بضمان تحويل خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد، وطلب تحويل راتب او القسط الشهري غير قابل للإلغاء «في حالة تحويل الراتب/القسط»، وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

المستندات المطلوبة من الموظفين

خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد أو خطاب مفردات مرتب بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر موقعة ومختومة من بنك التعامل، ووثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

أصحاب الشركات والمهن الحرة

مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاوله مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء، وصورة من البطاقة الضريبية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، وأصحاب المعاشات بيان بالمعاش الشهري موضح به أن جهة الصرف بنك قناة السويس.