تسليم أجهزة «لاب توب» ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الأزهر

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، فعّاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية، لافتة إلى توزيع عدد من أجهزة «اللاب توب»، الناطقة، على الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الأزهر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

توزيع 2000 لاب توب على المستحقين

وأوضحت وزارة التضامن في بيان صادر عنها أن المرحلة الثانية للمبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية تستهدف توزيع 2000 لاب توب على المستحقين من الطلاب غير القادرين والأولى بالرعاية.

وشارك في الاحتفال الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي للجامعات.

دعم الطلاب الذي يواجهون ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو صحية

وتأتي مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، بما يشمل المصروفات الدراسية والأجهزة التكنولوجية والتعويضية والتدريب الفني ودعم الحضانات ومدارس المجتمع.

ولفتت الوزارة إلى التعاون مع جمعية الأورمان لتوفير تكلفة الأجهزة التعويضية والتكنولوجية بالمجان لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، حيث استهدفت المرحلة الأولى توزيع 2000 جهاز لاب توب علي طلاب ذوي الإعاقة البصرية من طلاب الجامعات بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب الدراسات العليا.

الرئيس وجّه لإنشاء كيان ضخم لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت التضامن على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص، مشددة على أن المشكلة ليست في الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما في المجتمع المحيط الذي يرى الشخص معاقًا بالرغم من أن دعم هذا الشخص يُعظم طاقاته وينمي إمكاناته حتى أنه احيانا يتفوق على غيره، كما أن توفير الخدمات المؤسسية ليست مسئولية الدولة وحدها وإنما المجتمع ككل، لذلك يشارك المجتمع المدني في توفير الأدوات المعينة والمساعدة، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بإنشاء كيان ضخم لتوفير الأدوات والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت التضامن بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وفي ابتكار حلول تكنولوجية تساعدهم على التواصل والدمج في سوق العمل وفي الحياة العامة، كما أشادت بشراكة الوزارتين في إطلاق المنصة الإلكترونية لتشغيل ذوي الإعاقة وربطهم بسوق، وضرورة ألا يحرم طالب من العلم أو العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث كان نصيب جامعة الأزهر من سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين العام الدراسي الماضي 44 مليون جنيه.