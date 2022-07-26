أمين «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»: نتّجه لخفض المصروفات الدراسية

قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة والأهلية سوف تعتمد نظام القبول الحر للالتحاق بها، مؤكداً جاهزيتها للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023 من خلال منظومة تعليمية تؤهل الطالب لسوق العمل.

وأضاف «الغر»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الاتجاه الحالى فى مصروفات الجامعات الخاصة هو خفضها وليس زيادتها، كنتيجة أساسية للمنافسة التى تشهدها سوق التعليم الجامعى حالياً، وإلى نص الحوار..

د. محمد الغر: فتح باب القبول عقب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.. ولدينا 2273 كلية تقدم مختلف التخصصات

حدّثنا عن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد؟

- يجرى حالياً الاستعداد على قدم وساق لقبول طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الجديد، بالتنسيق مع مختلف الجامعات والكليات، من حيث تجهيز الكليات والأعداد المقترح قبولها فى العام الجديد.

كم عدد الطلاب المرجح قبولهم فى العام الجديد؟

- نأمل أن يكون عدد المقبولين فى العام الدراسى الجديد 65 ألف طالب وطالبة.

وكم عدد الكليات بالجامعات الخاصة؟

- لدينا ما يقرب من 25 جامعة خاصة، و2273 كلية فى مختلف التخصصات العملية والنظرية.

كيف ترى نسبة الإقبال على الجامعات الخاصة؟

- نسبة الإقبال على الجامعات الخاصة حتى الآن كالأعوام الماضية، بل تزيد، رغم دخول عدد من الجامعات الأهلية الخدمة التعليمية.

بمَ تبرر هجرة الطلاب بعد الثانوية العامة إلى الجامعات الأجنبية؟

- بعض الطلاب مجموعهم لا يؤهلهم للالتحاق بالكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها فى الجامعة الحكومية أو حتى الخاصة، فيلجأون للجامعات الأخرى التى لا تهتم بالمجموع، لكن نحن نعمل على تأهيل طلابنا وفق أحدث التقنيات التى تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

مستعدون لقبول 65 ألف طالب فى العام الجديد.. ونعمل على تأهيل طلابنا وفق احتياجات سوق العمل.. ونراعى البعد الاجتماعى فى «الأهلية»

حدثنا عن نظام القبول بالجامعات الخاصة؟

- نقبل وفق نظام القبول الحر، أى أن الطالب يتقدم إلى الكلية أو الجامعة التى يبغى الالتحاق بها إلكترونياً، ويتم القبول على أساس معايير محدّدة، وهى أن يكون الطالب جاداً وحاصلاً على الحد الأدنى من درجة القبول بالكلية والأماكن الشاغرة، ولا بد من تسديد المصروفات الدراسية، وبمجرد سدادها يتم تسجيل الطالب فى التسجيل المركزى ولا يحق له التقدم لجامعة أخرى، ولا يستطيع أن يُعاد تسجيله مرة أخرى.

كم عدد طلاب الشهادات العربية والأجنبية المرجّح قبولهم فى الجامعات الخاصة؟

- وصلنا تقريباً إلى 7 آلاف طالب سدّدوا المصروفات الدراسية، والمستهدف 16 ألف طالب.

متى يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسى الجديد؟

- عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وانتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى.

هل تقبل الجامعات الخاصة طلاب الدبلومات الفنية؟

- ليست كل الجامعات الخاصة تقبل طلاب الدبلومات الفنية، فالجامعة هى التى تحدّد وتخطرنا بالعدد الذى تحتاجه، سواء لدبلوم التمريض فى كليات التمريض أو الدبلوم الفنى الصناعى بكليات الهندسة أو العلوم الطبية التى لها علاقة بالهندسة، وبموجب هذا نخطر التسجيل المركزى بقبول العدد المطلوب فقط، ويتم القبول لأعلى المجاميع المتقدمة.

حدثنا عن تجربة الجامعات الأهلية؟

- نأمل أن يكون مجموع الجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد 19، ونعمل حالياً فى 8، وجارٍ الإعداد لافتتاح الـ11، ويتم فى الوقت الراهن تجهيز الأعداد المطلوب قبولها.

ما الفرق بين الجامعة الخاصة والأهلية؟

- الجامعة الخاصة مملوكة لأشخاص، لكن الجامعة الأهلية ملك الدولة، أى الشعب، وفى هذه الحالة الدولة لا تبغى الربح، فالمصروفات الدراسية للجامعات الأهلية يُراعى فيها بشدة البعد الاجتماعى.

بمَ تبرر زيادة المصروفات؟

- جزء من اختيار الطالب للجامعة الخاصة هو المصروفات الدراسية، والصفة السائدة حالياً فى الجامعات الخاصة هى خفض المصروفات الدراسية وليست زيادتها، وقانون الجامعات الخاصة يمنحها كامل الحرية فى تحديد مصروفاتها الدراسية، وقرار تخفيض المصروفات بالجامعات الخاصة يعود إلى المنافسة، فالعلاقات المالية بالنسبة للجامعات الخاصة يكفلها القانون، والمادة 5 من قانون الجامعات الخاصة، تنص على أنّ الجامعات الخاصة لها كامل الحرية فى تحديد مصروفاتها الدراسية ونسب الزيادة وميزانياتها.

كما أن العرض والطلب والمنافسة يساعدان على إحداث التوازن فى السوق، وكل جامعة جديدة تدخل سوق المنافسة تخلق سوقاً جديدة بين الجامعات الخاصة، والتوسّع فى الجامعات الأهلية يجعل سوق المنافسة مع الجامعات الخاصة أقوى، فلدينا نحو 11 جامعة أهلية دخلت السوق وخلقت منافسة.

وماذا عن الاعتماد على جودة التعليم؟

- الجامعات الخاصة بها عدد كبير من الكليات حصل على الاعتماد والجودة، وبعض الجامعات استوفت نسبة الـ60%، أى أن 60% من كلياتها حصلت على الاعتماد والجودة، تمهيداً للحصول على الاعتماد المؤسسى، أى اعتماد الجامعة بجميع كلياتها، وقررنا منح الجامعات عامين للحصول على الاعتماد المؤسسى، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الاعتماد لا يتم الحصول عليه إلا للكليات التى شهدت تخريج دفعات، وعلى أساس ذلك تظل الكليات التى لم تخرج دفعات غير مدرجة ضمن المدة المحددة للاعتماد.

هل يوجد انخفاض فى أعداد أعضاء هيئة تدريس الجامعات الخاصة؟

- أكثر من 95% من الكليات فى الجامعات الخاصة استوفت النسبة المقررة، وهى نسبة الـ3% من أعضاء هيئة التدريس للكليات العملية، و2% بالكليات النظرية، وهى مستوفاة فى جميع الكليات، سواء على مستوى الإعارات أو الانتدابات أو التعيين الكامل.

وهل يتم تعيين حَمَلة الماجستير والدكتوراه من جامعات أخرى؟

- الباب مفتوح لحاملى درجتى الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات الأخرى.

البعض يروج بأن الكليات العملية تحصل على نصيب الأسد فى التأهيل بالجامعات الخاصة، فماذا عن الكليات النظرية؟

- الكليات النظرية، ومنها الإدارة والأعمال، لديها درجة عالية من الجودة، وكذلك كليات اللغات والترجمة والإعلام، ولا توجد تفرقة بين الكلية النظرية والعملية، جميع الكليات تراعى ضرورة أن يتجاوب الخريج مع متطلبات السوق.

ما الدور المجتمعى للجامعات الخاصة؟

- يتمثل الدور المجتمعى للجامعات الخاصة فى صورة مشروعات بيئية كثيرة، فالقطاع الصحى يهتم بعمل قوافل طبية فى المناطق الموجودة بها الجامعة، والطب هو الأساس، ويشترك معهم طلاب كليات الصيدلة وطب الفم والأسنان والتمريض، ويصل الأمر إلى إجراء عمليات جراحية لمن يحتاج فى مستشفيات الجامعات الخاصة.

إلى أى مدى يتم تطوير مناهج الجامعات الخاصة؟

- لدينا لجان من الجودة داخل كليات الجامعات لها تركيبة خاصة، وتتكون من عميد الكلية والوكيل ورئيس القسم وأستاذ من القسم، والطلاب أيضاً معنيون بالتطوير، إذ يتم تطوير المناهج كل خمس سنوات.

مستشفيات الجامعات الخاصة

معظم كليات الطب بالجامعات الخاصة بها مستشفيات أو متعاقدة معها، وحالياً يجرى بناء مستشفيات بجامعاتنا، مثل جامعة «نيو جيزة»، التى قطعت شوطاً كبيراً فى بناء المستشفى، وأيضاً جامعة النهضة، ولدينا مستشفيات فى جامعة 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الحديثة حققت تقدماً ملحوظاً فى بناء المستشفى.