عمرو دياب يتصدر تريند «تويتر» بأغنية «اللوك الجديد» (صورة)

تصدر المطرب عمرو دياب، تريند «تويتر» بأغنيته الجديدة «اللوك الجديد» التي طرحها، أمس، عبر تطبيق «أنغامي»

«اللوك الجديد» من كلمات أيمن بهجت قمر

أغنية اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

كان عمرو دياب، طرح منذ أيام البوستر الدعائي للأغنية والذي صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر بساعة واحدة تصدر اسم الأغنية تريند «تويتر».

وتقول كلمات الأغنية:

ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

إيه تجنني عملتك إيه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يا نهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار أبيض

حد كل ماده بيحلى أزيد وأزيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

عمرو دياب يطرح «اللوك الجديد» مع أنغامي

كان عمرو دياب قد طرح منذ ما يقرب من شهر أغنية بعنوان اللى يمشي يمشي وكانت من كلمات تامر حسين والحان محمد مدين وقبلها كان قد طرح اغنية هتدلع من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيي.

من المقرر أن يقدم عمرو دياب، خلال فصل الصيف، عددًا كبيرًا من الأغنيات الجديدة التي يحضر لها مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومحمد يحيي.