وكالة «فيتش»: قطاع الطيران يواجه ضغوطًا خلال العام المقبل

تواجه شركات الطيران ضغوطاً كبيرة العام المقبل، بحسب توقعات وكالة «فيتش»، للتصنيف الائتماني، لأسباب تتعلق بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، لولا أن تعويض هذا التراجع سيأتي عبر الطلب الذي يعقب رفع قيود السفر الفترة المقبلة، من قبل بعض الدول.

القطاع استعاد 90% من التعافي

ووفقًا لتقرير حالة أساسية محدثة لـ خطوط طيران أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أغسطس 2022، الصادر عن وكالة فيتش، فإن حركة المسافرين في أوروبا الغربية استعادت 90% من مستويات عام 2019، بينما تحوم أوروبا الشرقية حول 80%، بحسب توقعات الوكالة، التي تتوقع أيضاً أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العام على القطاع اعتبارًا من عام 2023، عندما يتباطأ زخم الانتعاش بعد انتشار كورونا.

سعر وقود الطيران مرتفع

وتُعد تكلفة العمالة والوقود للخطوط الجوية أكبر مكونات هيكل التكلفة، حسبما يشير التقرير، وسط توقعات بزيادات أعلى في تكاليف العمالة والوقود متجاوزةً مستويات التضخم، خاصة بقاء النفط عند مستويات 85 دولاراً للبرميل بحلول 2025.

موازنات الشركات متضررة

ترى «فيتش»، في تقرير «حالة أساسية محدثة لخطوط طيران أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أغسطس 2022»، أنه يجب أن تتراجع تسعيرة شركات النقل الجوي في نهاية عام 2022، مضيفةً أنه في حين اتخذت الشركات إجراءات لتعويض تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الانكماش سيضع ضغوطا على هوامش الربح الضعيفة بالفعل وضعف ميزانيات ما بعد جائحة كورونا.