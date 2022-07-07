لأول مرة.. قانون ينص على استخدام الوقود الأخضر في الطائرات

أيد البرلمان الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الخميس قواعد تاريخية بشأن وقود الطائرات، والتي حددت أهدافا ملزمة لاستبدال الكيروسين بمصادر طاقة أقل تلوثا، لكنها وسعت نطاق تعريف الوقود الأخضر.

الموافقة الأولى من نوعها في العالم

وقال موقع globalbankingandfinance إنه تمت الموافقة على قوانين ستكون الأولى من نوعها في العالم، كانت اقترحتها في الأصل اللجنة التنفيذية الأوروبية العام الماضي لخفض التأثير المناخي لقطاع الطيران، والذي يعتبر مسؤولاً عن ما يصل إلى 3% من الانبعاثات العالمية.

بموجب النص المعتمد، سيُطلب من الموردين مزج ما لا يقل عن 2% من وقود الطيران المستدام (SAF) في الكيروسين الخاص بهم اعتبارًا من عام 2025، ويرتفع إلى 85% في عام 2050 - أكثر طموحًا من الهدف البالغ 63% بحلول عام 2050 الذي اقترحه في الأصل عمولة.

أنواع الوقود الحيوي

وفقًا لشروط الاقتراح الأصلي للجنة، ستشمل SAF أنواع الوقود الحيوي التي يتم الحصول عليها من النفايات المعاد تدويرها ، وعلى نطاق أصغر، الوقود الاصطناعي أو الوقود الإلكتروني القائم على الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة.

لكن نسخة القواعد التي وافق عليها البرلمان الأوروبي وسعت التعريف الأصلي للمفوضية لـSAF، بإضافة وقود الكربون المعاد تدويره المنتج من غاز معالجة النفايات، والوقود الحيوي المنتج من الدهون الحيوانية أو نواتج التقطير.

تعديل النص في اللحظة الأخيرة

ونجح المشرعون في تعديل النص في اللحظة الأخيرة لاستبعاد استخدام المحاصيل الغذائية وزيت النخيل كأدوات SAF، وهو ما كان سيسمح به في ظل ظروف استثنائية في النص الذي أعده البرلمان في البداية.

سيتم الآن طرح القواعد للموافقة عليها من قبل الحكومات الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأوروبي.