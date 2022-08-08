استعدادات مكتب التنسيق بجامعة سوهاج لاستقبال الطلبة.. «180 كمبيوتر و3 معامل»

ينتظر طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس، نتيجة الثانوية العامة لعام 2022.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقال المهندس محروس حارس عبد الرحمن، مدير شبكة المعلومات المركزية ورئيس مكتب التنسيق بجامعة سوهاج، إنه تم تجهيز ثلاثة معامل استعدادًا لبدء التنسيق، موزعين على 3 أماكن مختلفة داخل جامعة سوهاج القديمة، حيث يوجد معمل التنسيق الرئيسي في مركز التكنولوجيا والمعلومات، وبه 20 جهاز كمبيوتر، ومعمل تنسيق آخر داخل مركز التقويم، ويوجد به 60 جهاز كمبيوتر، بينما تم وضع المعمل الثالث داخل كلية الطب، وبه أكثر من 100 جهاز.

بينما أوضح علاء عاطف الصادق، مهندس بشبكة المعلومات المركزية، ومساعد رئيس مكتب التنسيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد مساعدين من موظفي مركز التكنولوجيا والمعلومات للمتابعة مع أولياء الأمور والطلاب لدعمهم ومساعدتهم في كتابة رغباتهم.

تجهيز المعامل على أعلى مستوى

وأكد «الصادق» أنه تم تجهيز المعامل على أعلى مستوى، حيث يوجد بها أجهزة طباعة وتصوير، إضافة إلى أنه تم عمل مخيمات ومظلات لانتظار الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وأولياء أمورهم في حالة وجود، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي للجامعة سوهاج.