توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي علوم.. ارتفاع الحد الأدنى لكليات الطب

يترقب 229370 ألف طالب بشعبة علمي علوم، انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2022 وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تحليل نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث كشفت توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي علوم للكليات، ارتفاع الحدود الدنيا للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي عن العام الماضي، وأوضح التحليل الإحصائي حصول أكثر من 18500 ألف طالب بالشعب العلمية علمي على 90% فما فوق، ما يؤكد ارتفاع الحدود الدنيا لكليات القمية للقطاع الطبي عن العام الماضي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي علوم

ووفقا للنتائج والتحليل الإحصائي لنتيجة الثانوية العامة ومقارنة بالأعداد المتوقع قبولها بكليات قطاع الطبي البشري، التي تقترب مع العام الماضي بنحو 12 ألف طالب وطالبة، فإنّ المؤشرات لتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي علوم لكليات الطب سيتجاوز 91%، وهذه النسب متوقفة على ما ستسفر عنه قرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالأعداد المقرر قبولها بكل كلية.

توقعات التنسيق 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لتنسيق القبول للمرحلة الأولى 2022، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتبدأ الوزارة الخميس المقبل استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى لمدة 5 أيام، تنتهي المرحلة يوم 15 أغسطس الحالي، على أن تعلن النتيجة للمرحلة خلال 72 ساعة من انتهاء أعمال تنسيق المرحلة.