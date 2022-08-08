وزيرة الصناعة تعيد تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال «الإسباني»

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإسباني برئاسة ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارما، وعضوية المهندس محمد الخشن، شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، وحسن نوح، شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب «عز الدخيلة»، والدكتور أسامة السعيد، شركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل»، وعمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، وناجي تومة، شركة دايس للملابس، وسامر رياض، شركة طيبة للصناعات النسيجية، وفاضل مرزوق، شركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، وحازم وجدي شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية، وأحمد الوكيل شركة وكالكس للصناعة والتجارة وتنمية وتبادل القيم المضافة، ومحسن أبو الذهب شركة كولد اليكس للصناعات الغذائية، وعماد السويدي شركة السويدي الكتروميتر، وخليل إبراهيم شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وكريم نجار شركة كيان للتجارة، وهشام جزر شركة بيل كلر، ومحمد حسنين شركة جالاكسيا، وعلاء عرفة شركة السويسرية للملابس الجاهزة، وعلاء دياب شركة بيكو الزراعية.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإسباني يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين، وتزداد قوتها بتفعيل دور مجلس الأعمال، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى 2 مليار و851 مليون دولار مقابل 2 مليار و211 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 29%، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات في مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا.

زيارة رئيس الوزراء الإسباني للقاهرة

ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، حيث قام رئيس الوزراء الإسباني بزيارة مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم عقد منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيسى الوزراء في البلدين إلى جانب مشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال المصري والإسباني، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تعكس حرص المسئولين بالدولتين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.