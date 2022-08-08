متى تسقط «العوايد» عن المواطنين؟.. «الضرائب العقارية» توضح بالقانون

تتحمل الحكومة المصرية من خلال الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية السنوية «العوايد»، عن المواطنين في حالات محددة طبقاً لقانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار مساهمة الدولة في نقل الأعباء عن المواطنين غير القادرين على دفع بعض أنواع الضرائب ومن بينهم الضريبة العقارية.

متى يتم دفع الضريبة العقارية

وتُدفع الضريبة العقارية بشكل سنوي على قسطين متساويين على مدار العام، إذ يمكن سداد القسط الأول في شهر يناير من كل عام على أن يجوز وفقًا لقانون الضريبة العقارية، وتعديلاته دفع القسط الثاني في شهر ديسمبر من كل عام.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مهمة دفع الضريبة العقارية نيابة عن المواطنين غير القادرين.

متى تسقط الضريبة العقارية

وحددت «الضرائب العقارية» الأنواع والحالات التي يجوز بحسب القانون أن تسقط الضريبة عن المواطن لتدفعها الدولة، في حالة أن يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.

على غير القادرين التقدم بطلب رسمي لـ «الضرائب العقارية»

وكشفت «الضرائب العقارية» على موقعها الرسمي عبر الإنترنت على ضرورة أن يتطلب الطلب المقدم لمأموريات الضرائب العقارية بيانات وافية للتغيرات الاجتماعية المشار إليها التي أثرت في الحالة الاجتماعية مما جعل دفع قيمة الضريبة أمر عسير.

كما شددت «الضرائب العقارية» التابعة لوزارة المالية على ضرورة إرفاق المستندات الرسمية المؤيدة له على أن يتم البت والبحث في الطلب ومدى جديته، وحقوقه من قبل وبمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية لهذا الغرض.