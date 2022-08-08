«عنبة» يحيي حفلا غنائيا في دبي.. ويرفع شعار كامل العدد «صور»

أحيا مغني المهرجانات عنبة، واحدة من أقوى سهرات الصيف، مساء أمس بأحد فنادق مدينة دبي، حيث لمع ببقاة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

عناب لجمهور دبي: دي أول مره ليا خارج بلدي

وكتب المطرب مصطفى عناب الشهير بـ «عنبة»، على حسابه الخاص «إنستجرام»، عن تفاصيل حفلته الجديدة في دبي قائلا: «أهل دبي جاهزين.. دي أول مره ليا خارج بلدي ومتحمس جدا بالحفل في the show هنولعها».

وقدم «عنبة»، سهرة مميزة لجمهوره من تنظيم سارة خليفة، وبصحبة «ديابلو»، مدير أعماله ودي جي، علي زين، واستايلست فاشون عبير.

أغاني عنبة بحفل دبي

وقدم «عنبة»، توليفة غنائية متنوعة بأكثر من 14 أغنية من بينها «العو جه العو حضر، الملوك، طيارات، دولة، كينج اللعبة، الباشا جالكو وغشيم».

يذكر أن عنبة، قد أحيا حفلًا على خشبة مسرح الزمالك وخلاله قدم العديد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها «العو، هنا القاهرة، فكك، والملوك»، معربا عن سعادته الكبيرة لغنائه في القاهرة للمرة الثالثة على مسرح الزمالك، مؤكدا أنه يشعر بأن الجمهور يشبهونه ويكون في غاية السعادة عندما يغني على مسرح الزمالك.

وكانت آخر أعمال عنبة أغنية «مش شايفك»، التي تم طرحها يوم 22 من شهر يوليو الماضي عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.