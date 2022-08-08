نواب يثمنون موقف القيادة السياسية في التهدئة بين غزة والاحتلال: فلسطين قضية العرب

ثمَّن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة، لافتين إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه هذه القضية.

اعتداءات صهيونية على قطاع غزة

وقالت النائبة سما سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر لعبت دورا كبيرا في تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأشارت النائبة سما سليمان، في تصريح لـ«الوطن»، إلى الدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن جهود مصر في الأراضي الفلسطينية يضع العالم أمام مسؤولية للتحرك نحو حل سلمي لجميع الأطراف.

وأكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، أن نجاح الجهود بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقنت الدماء، وأشار إلى أن مصر دائما تدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، ولم تتخلَ عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

القضية الفلسطينية

وأشار السنباطي، في بيان صادر عنه اليوم، إلى ما طرحه الرئيس خلال مشاركته بقمة جدة للأمن والتنمية يمثل حلا حقيقيا للأزمة، حيث قال إن جهود حل أزمات المنطقة سواء التي حلت خلال العقد المنصرم أو المستمرة، لا يمكن أن يُكتب لها النجاح إلا عبر التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادا إلى مرجعية الشرعية الدولية بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السنباطي إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، في أمن وسلام، جنبا إلى جنب، مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين، لافتا إلى ما قاله الرئيس في هذا السياق من أن هذا الاقتراح يحقق واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويعدد من قيم السلام والعيش المشترك.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن دور القيادة السياسية في تحقيق اتفاق الهدنة جاء بعد اتصالات مكثفة بالأطراف المعنية في غزة وإسرائيل.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، في تصريح لـ«الوطن»، على ضرورة تضافر الجهود العربية للدفاع عن القضية الفلسطينية والتحرك المكثف من أجل المطالبة بالتوصل لحل دائم.

وأكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تتوانى عن تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطيني ومساندته حتى إرساء مبدأ التهدئة والاستقرار وحصوله على حقوقه المشروعة التى تضمن له العيش في سلام، مشيرًا إلى أن نجاح جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بقطاع غزة تعكس مدى مركزية تلك القضية وأهميتها على المستوى المصري وتؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل الداعم الأول لها.

وأشار «جمعة» إلى أن مصر لم تكتفِ بتوجيه الإدانات فقط تجاه الأوضاع بغزة، بل عملت من خلال اتصالات مكثفة وتحركات محورية لوقف التصعيد وإنهاء حالة التوتر وهو ما يدلل على الحرص في حقن الدم الفلسطيني والحد من الخسائر التي وقعت خلال الأيام الماضية والعمل على ما يصب في صالح سكان غزة والاقتصاد الوطني، مشددا على أن القيادة السياسية المصرية ستظل تعمل على الدفاع الشامل عن قضية كل الفلسطينيين حتى تصل إلى حل عادل يضمن حقوقهم المشروعة ويرسي دعائم الأمن والاستقرار، خاصة وأنها تعيش في وجدان الشعب المصري ودائما همه الشاغل وكأنها قضية مصرية من الدرجة الأولى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تضافر الجهود العربية للدفاع عن القضية الفلسطينية والتحرك المكثف من أجل المطالبة بالتوصل لحل دائم، موضحا أن تلك الجهود المصرية تضع العالم أمام مسؤولياته في التحرك أيضا لدعم عملية السلام ووضع حلول عادلة وفعالة لإنهاء إطلاق النار المتجدد من آن لآخر ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وهو ما يدعم إحلال السلام بالعالم كله، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل دائما على دعم القضايا العربية الأكثر تعقيدا بالمنطقة العربية والتصدي لانتهاك حقوق الشعوب ووقف نزيف الدم.