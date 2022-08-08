نقابة المحامين تثمن جهود مصر في وقف العدوان على قطاع غزة 

ثمنت نقابة المحامين، موقف مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها الذي لعبته أمس، وجهودها الحثيثة التي أدت إلى وقف العدوان على قطاع غزة، بعد أن شهدت غزة عدوانا إسرائيليا على مدار ثلاثة أيام، وتسبب في سقوط شهداء فلسطينيين وصل عددهم إلى 44 من بينهم 15 طفلا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة، بخلاف تدمير مبان ومنشآت حيوية.

إرهاب الكيان الصهيوني على غزة

وأدانت النقابة العامة للمحامين، بأشد العبارات، إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين، وإصابة العشرات منهم، واستهداف أطفالهم ونسائهم.

وأعربت النقابة عن إدانتها للصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول، الذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لا أخلاقيًّا ولا حضاريًّا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

جرائم حرب

وأكدت نقابة المحامين أن ما يحدث من الجانب الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة مطالبةً بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التي تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة في الحالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ومؤكدةً على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة والخطيرة، لن تزيدنا إلا تمسكًا بقضيتنا وإيمانًا بمشروعيتها وإصرارًا على نصر الحق، ويبدو أن جيش الاحتلال لا يدرك أن دماءنا التى نقدمها لا تُقارن بإيماننا بعدالة قضيتنا واننا سننتصر مهما طال الزمن.

وتقدمت النقابة العامة للمحامين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء والشعب الفلسطيني، داعيًة المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرهم ويرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء والعافية.