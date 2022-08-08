«الإصلاح والنهضة» يثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أشاد حزب الإصلاح والنهضة، بالدور المحوري والجهود المكثفة التي لعبتها مصر خلال الأيام الماضية، التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار بين المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل.

الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة

وأشار حزب الإصلاح والنهضة في بيان له، إلى أن الدور الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعد غريبًا على أدبيات السياسة الخارجية المصرية، التي تعلي دائما من قيمة الأوطان، واستقرار الأمن والسلم الدوليين.

حزب الإصلاح والنهضة

كما أكد حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر كانت ولا تزال درع الوطن العربي، والشقيقة الكبرى الراعية لمصالح أمتها العربية، والمدافعة دومًا عن حقوق الشعب الفلسطيني.