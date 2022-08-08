«برلماني» يثمن موقف مصر وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة

ثمن النائب الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الجهود المصرية التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أن القيادة السياسية المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، بل والعمل على إعادة إعمار غزة.

قطاع غزة

أضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الأزمة في قطاع غزة، أظهر حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية، بالجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الاسرائيلي غير المبرر على قطاع غزة، مؤكدا أن الإشادات الدولية والعربية، أكدت قوة مصر إقليميًا ودوليا في إنهاء الصراعات في مختلف دول المنطقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودائما كانت مصر في مقدمة الداعمين لاستقرار المنطقة بالكامل.

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح البدري، أن موقف مصر واضح في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، ولم تتخل عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وتحقيق الأمن والسلام، جنبا إلى جنب، مع إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين.