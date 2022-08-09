ما الفرق بين الإيصال والفاتورة الإلكترونية؟ الضرائب توضح

يختلط الأمر عن كثيرين سواء من التجار أو الممولين أو العملاء والمستهلكين والمواطنين بين منظومة الفاتورة الإلكترونية وبين الإيصال الإلكتروني، إذ يعتبر البعض أن المنظومتين بدائل يمكن استخدام إحداهما وترك الأخرى خصوصا بعد إصدار قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 الذي ألزم الممولين والمكلفين بضرورة استخدام منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة وتوضح «الوطن» للقارئ الفروق الجوهرية بين المنظومتين في السطور التالية.

الإيصال الإلكتروني إلزاميا

فوفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت اصبح الإيصال الإلكتروني إلزاميا بعدما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية بقرار رقم 230 لسنة 2022 وهى منظومة تتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ولا يمكن الاستغناء عنهما أو أن يكونا بدائل.

وأوضحت «الضرائب» أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد تطور أو امتداد طبيعي مع تطور عمليات التحول الرقمي في مصر بعد إصدار 7 مراحل من منظومة الفاتورة الإلكترونية مع ترقب تطبيق المرحلة الثامنة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأضافت «الضرائب» أن إصدار الإيصال الإلكتروني جاء لاستكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية وتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة وتابعت أن الإيصال الإلكتروني تعتبر فاتورة إلكترونية للتجار وهي بمثابة محرر إلكتروني يقدمه البائع أو التاجر أو مقدم الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة وهو ما يعني اكتمال العملية الإلكترونية التجارية بين البائع والتاجر.

وتابعت «الضرائب» على موقعها الرسمي على الإنترنت أن الإيصال الإلكتروني تنهي الحلقة المفقودة عند تعامل المشتري أو المنشأة أو تاجر التجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه مع المستهلك النهائي أو متلقي الخدمة ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي مشددة على الإيصال الإلكتروني ليس بديلا للفاتورة الإلكترونية وتطبق منظومة الإيصال الإلكتروني على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.