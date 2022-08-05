الضرائب: استمرار التجاوز عن مقابل التأخير في المنازعات الضريبية حتى ديسمبر

طالب الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمواطنين بالاستفادة من تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية التي تنشأ نتيجة المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الحالي.

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في بداية شهر أغسطس الحالي.

تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمواطنين

وأوضح «فؤاد» أن مصلحة الضرائب مستمرة في تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمواطنين بعد مصلحة الضرائب التي تحقق منفعة مزدوجة بين الطرفين ففي الوقت الذي تستوفي حقوق الخزانة العامة للدولة تهدف أيضا إلى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، والتيسير على الممولين مما يسهم في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن محاولة الدولة لحل المنازعات الضريبية يستهدف بالأساس جذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، لاستغلال الأمثل من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ وهو ما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

استمرار العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية حتى نهاية شهر

وأشار «فؤاد» إلى أن استمرار العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتفتح مأموريات الضرائب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أبوابها أمام مقدمي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، موضحاً أن الفرصة ذهبية وأخيرة أمام الممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.