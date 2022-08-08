روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تعلن التوصل لاتفاق بشأن شحن الحبوب

أعلنت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات شحن الحبوب من أوكرانيا، وتضمنت تعهدات بعدم شن أي هجمات على السفن التجارية أو المدنية والموانئ المشاركة في عملية شحن الحبوب من أوكرانيا، ويشار إلى أنّ مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يقدم معلومات عن خطة حركة السفن عبر الممر الإنساني البحري، التي يتم إبلاغها لروسيا وأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

تصدير الحبوب الأوكرانية

وغادرت 4 سفن أخرى تحمل الحبوب وزيت عباد الشمس موانئ أوكرانيا عبر ممر بحري آمن، ويشار إلى أنّ ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب الحصار الروسي، ما أدى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان الأخرى.

أول سفينة تغادر أوكرانيا منذ فبراير

وفي الأسبوع الماضي، غادرت أول سفينة موانئ أوكرانيا منذ فبراير، ويذكر أن أحدث السفن التي تبحر متجهة إلى تركيا يتم تفتيشها كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا والأمم المتحدة.