رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

انطلاق سفن محملة بـ170 ألف طن منتجات زراعية من أوكرانيا

كتب:

رؤى ممدوح
08:34 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
سفينة حبوب أوكرانية - أرشيفية

سفينة حبوب أوكرانية - أرشيفية

أعلنت مصادر حكومية أوكرانية، اليوم الأحد، انطلاق سفن محملة بـ170 ألف طن من المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ارتفاع أسعار سلع الحبوب

ويشار إلى أن الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع أسعار سلع الحبوب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام حيث ظل أكثر من 20 مليون طن متري من القمح والذرة الأوكرانية محاصرين في أوديسا

ومن اللافت أنّه في الوقت الذي أدت فيه الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة لرفع الحصار إلى تخفيف أسعار الحبوب، يقول الخبراء إن الشحنات المتأخرة من أوكرانيا ليست حلاً سريعًا للأزمة، التي تسارعت بسبب سنوات من الاضطرابات المرتبطة بالوباء، وأزمة المناخ، والصراع، والقيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية. والتكاليف المتصاعدة.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا: إجلاء نحو 2000 شخص بينهم 385 طفلا من «دونيتسك» في أسبوع

«الطاقة الذرية» تحذر من كارثة نووية بسبب قصف محطة زابوريجيا في أوكرانيا

عاجل.. استقالة ممثل «العفو الدولية» في أوكرانيا بسبب خروقات للجيش

أوكرانيا تعلن تدمير 6 مستودعات ذخيرة روسية في بيريسلاف وخيرسون

أوكرانيا تُدمر مركزين للأسلحة الروسية في «خيرسون» و«كاخوفكا»
بقلم رؤى ممدوح