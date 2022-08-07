انطلاق سفن محملة بـ170 ألف طن منتجات زراعية من أوكرانيا

أعلنت مصادر حكومية أوكرانية، اليوم الأحد، انطلاق سفن محملة بـ170 ألف طن من المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ارتفاع أسعار سلع الحبوب

ويشار إلى أن الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع أسعار سلع الحبوب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام حيث ظل أكثر من 20 مليون طن متري من القمح والذرة الأوكرانية محاصرين في أوديسا.

ومن اللافت أنّه في الوقت الذي أدت فيه الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة لرفع الحصار إلى تخفيف أسعار الحبوب، يقول الخبراء إن الشحنات المتأخرة من أوكرانيا ليست حلاً سريعًا للأزمة، التي تسارعت بسبب سنوات من الاضطرابات المرتبطة بالوباء، وأزمة المناخ، والصراع، والقيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية. والتكاليف المتصاعدة.