«الطاقة الذرية» تحذر من كارثة نووية بسبب قصف محطة زابوريجيا في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنّ الوكالة تخشى من كارثة نووية في أوكرانيا، إذا استمر قصف محطة زابوريجيا، ودعا طرفي الصراع إلى ضبط النفس في محيط المفاعلات النووية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

أضرار في محطة زابوريجيا النووية

وقالت الوكالة النووية الأوكرانية، في وقت سابق، إن الصواريخ الروسية أضرت بجزء من محطة طاقة نووية عملاقة تسيطر عليها روسيا، وأشارت إلى أنّه لم يكن هناك تسرب إشعاعي.

وقالت مصادر أوكرانية إن وحدة نيتروجين وأكسجين وخط كهرباء عالي الجهد، تضررت في محطة زابوريجيا - الأكبر في أوروبا - في جنوب أوكرانيا.

وألقى مسؤولون محليون معينون من قبَل روسيا، باللوم على أوكرانيا، في قصفها في وقت سابق. كما تتهم أوكرانيا القوات الروسية بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية من الموقع مستخدمة «تكتيكات إرهابية».