أوكرانيا: إجلاء نحو 2000 شخص بينهم 385 طفلا من «دونيتسك» في أسبوع

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة إعادة الاندماج، إيرينا فيريشوك، إجلاء نحو 2000 شخص بينهم 385 طفلًا من منطقة «دونيتسك» في غضون أسبوع، مشيرة، في مؤتمر تليفزيوني، إلى إجلاء الأشخاص إلى منازل معدة لهم في مناطق:«كيروفوهراد-بولتافا-خميلنيتسكي».

مسؤولة أوكرانية: مدفوعات نقدية شهرية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم

وأضافت فيريشوك، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيحصلون على مدفوعات نقدية شهرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت موسكو، إن أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا في منطقة «دنيبروبتروفسك»، وأكثر من 70 مسلح أوكراني، قتلوا في منطقة «خيرسون» الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في إيجاز صحفي، إلى تدمير نحو 11 وحدة تسليح عسكري، جراء استهداف معقلا لتشكيلات «الفيلق الأجنبي» بقذائف عالية الدقة في قرية «فيفودوفو» التابعة لـ«دنيبروبيتروفسك».

القوات الروسية تهاجم كتائب اللواء الآلي الأوكراني بـ«خيرسون»

وهاجمت القوات الجوية الفضائية الروسية، مواقع كتائب اللواء الآلي الأوكراني بـ«خيرسون»،ما أسفر عن إصابة نحو 150 شخصا.

بدوره، قال مرتزق أسترالي، يدعى «مات رو»، إن قيادة الجيش الأوكراني ترسل مجندين إلى الخطوط الأمامية دون تدريب، وبلا خبرة قتالية، مضيفا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، إن من بين كل 100 شخص، اثنان فقط على الأكثر، أطلق النار من قبل.

وفي سياق متصل، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسيكي، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، شارك، أمس السبت، في حفل تأبين لضحايا تفجيري هيروشيما وناجازاكي، وحث على عدم نسيان المأساة، والأسلحة النووية ليس لها مكان على الكوكب.

وأضاف بوليانسكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المسؤول الأممي، لم يقل كلمة واحدة عن الولايات المتحدة، الوحيدة التي ألقت قنابل نووية على هذه المدن، وأوضح النائب الأول لمندوب روسيا، أن جوتيريش، أشار إلى عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.