المنظمة الدولية للهجرة: عدد المهاجرين لمصر يقدر بـ9 ملايين من 133 دولة

قالت سلمى حسن، مساعد برنامج السياسات الحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة، إن المنظمة عملت على معرفة عدد المهاجرين وجنسياتهم المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، لجأت إلى طرق بحث كثيرة، لحصر عدد المهاجرين الذين قدر عددهم بـ9 ملايين، موضحة أن عدد المهاجرين وفقًا للتصريحات الرسمية، لم يكن يزيد عن 6 ملايين، لكن الرقم الجديد الذي وصلت إليه المنظمة، وصل لأكثر من 9 ملايين مهاجر.

الرقم مرشح للزيادة مع البحث والتدقيق

أضافت «حسن»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع البحث والتدقيق، كما أن منظمة الهجرة الدولية تتعامل مع الوزارات المختلفة، خاصة وزارة الخارجية المصرية، والهدف من ذلك التنسيق مع الحكومة المصرية، والتأكد مما وصلت إليه المنظمة من عدد المهاجرين، فالمنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر لأكثر من 9 ملايين شخص من 133 دولة.

يوجد 4 ملايين سوداني

أوضحت مساعد برنامج السياسات الحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة ، أنه يوجد 4 ملايين سوداني، ومن سوريا 1.5 مليون، وجنوب السودان 300 ألف، وإثيوبيا 17 ألف، كما أن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن 15% منهم مهاجرين مستضعفين، 85% مهاجرين عاديين، وأعلى 5 محافظات مستقبلة للمهاجرين: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية، كما أن 37% من المهاجرين في مصر يعملون، و45% لا يعملون ولا يبحثون عن فرصة عمل.

فيما ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أنه يعتقد أن عدد المهاجرين في مصر، أكبر مما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، فعدد المهاجرين في مصر يقارب الـ10 مليون نسمة، وهذا العدد يمثل أكثر من دولة أوروبية، «مش عايز أقول مصر هي جنة الله في الأرض بالنسبة لهؤلاء، في ناس بتقول طالما بلدي لم تعطني فلا أحبها، يا حبيبي البلد دي مش فندق، ده وطن».