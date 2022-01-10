الهجرة الدولية: منتدى شباب العالم يسلط الضوء على تحديات وقضايا أساسية

قال لوران دي بوك، رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية، إنه يشارك في منتدى شباب العالم للمرة الثانية بعدما شارك في نسخة عام 2019، مؤكدًا أن المنتدى مبادرة ممتازة لتسليط الضوء على القضايا العالمية والتحديات التي يواجهها شباب اليوم.

لوران: المنظمة تولي الاهتمام الأكبر بالشباب

وأضاف رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحن كمنظمة نولي الاهتمام الأكبر بالشباب، ليس فقط في مصر، ولكن ببلدان عديدة، لأن الشباب أحد الأعمدة الأساسية الإنسانية للعمل، ونحن نعمل ولصالحهم لتحقيق مستقبل أفضل».

نعمل على رفع وعي الشباب

وتابع رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية: «نعمل على رفع وعي الشباب بكل ما يتعلق بالهجرة، وربما تكون إحدى الحلول لعدد من التحديات التي تواجههم في هذه الأيام، وفي الحقيقة نريد تحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، لأن هناك من يريد أن يحصل على أموالهم باعتبار أن الهجرة هي الحل السريع».

توجهات مستقبلية تحمي الشباب من استغلال تجار البشر والمهربين

وأشار رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية، إلى أنه توجد توجهات مستقبلية تحمي الشباب من استغلال تجار البشر والمهربين، لأنهم لا يهتمون إلا بالحصول على الأموال من أشخاص يرغبون في الهجرة باعتبارها الحل السريع، ومن هنا يتعين علينا إخبارهم بأن ليس هذا هو الحل الأمثل لأن هناك ضوابط للهجرة وبرامج عديدة لشباب يعلم ذلك، حيث يتم العمل مع الشباب والمنظمات الشبابية لإيجاد البيئة المناسبة.

الهجرة هي أحد الحلول لكنها ليست الحل الوحيد

وأكد رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية، أن الهجرة هي أحد الحلول لكنها ليست الحل الوحيد، فلا بد للناس أن تفكر في الأموال التي تدفع للمهربين، إذ يمكنهم خلق وظائف على المستوى الشخصي والمجتمعي والعائلي من خلالها، لافتًا إلى أن المنظمة تتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية.