قاضي قضاة فلسطين: نبارك الجهود المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرًا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما زال هناك ضحايا، إذ تستهدف قوات الاحتلال المدنيين وتستخدم القصف بشكل همجي على البيوت والمناطق المدنية والشوارع والأحياء السكنية.

«الهباش»: تهديدات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى

وأضاف «الهباش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «هناك تهديدات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى غدًا، من قبَل جماعات مستوطنين متطرفة، وهو ما يشير إلى نية إسرائيلية للتصعيد، إذ تصعّد في قطاع غزة من خلال العدوان العسكري، والقدس من خلال استهداف المسجد الأقصى المبارك، وفي الضفة الغربية من خلال عمليات الاجتياح اليومية».

قاضي قضاة فلسطين: الأمور تتجه إلى الأسوأ في غزة

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، بأن الأمور تتجه إلى الأسوأ، ودولة الاحتلال -وحدها- تتحمل المسؤولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى أن يحمّل إسرائيل المسؤولية، وأن يتخذ إجراءات عملية رادعة لوقف هذه الهمجية: «نتحرك في كل اتجاه، وبخاصة مع مصر التي ترعى الاتصالات ومحاولات تهدئة الأمور، ونحن نبارك جهود مصر، ونؤكد ضرورة وقف العدوان دون قيد أو شرط لحقن الدماء الفلسطينية».

وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي هناك اتصالات تجريها القيادة الفلسطينية لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو القدس، ووقف التوتر والتصعيد الذي ينذر بالوصول إلى ما هو أسوأ.