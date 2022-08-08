مندوب مصر الأممي: إسرائيل انتهكت قدسية الأقصى واستفزت مشاعر المسلمين

أعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في قطاع غزة، عن مخاوفه بشأن إمكانية انزلاق الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى دورة جديدة من العنف في أي لحظة جراء الأوضاع المتدهورة على الأرض، إذ شهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا عسكريًا مفاجئا بين إسرائيل وأحد الفصائل الفلسطينية أدى إلى سقوط نحو 43 شهيدًا بينهم سيدات وأطفال.

التطورات الأخيرة أدت إلى إصابة نحو 311 شخصا

وأضاف مندوب مصر بمجلس الأمن، خلال الجلسة التي تعرض على شاشة «extra news»، أن التطورات الأخيرة أدت إلى إصابة نحو 311 شخصا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من المنشآت والمنازل الفلسطينية، وجاء التصعيد الأخير في وقت لم يتعاف فيه قطاع غزة بعد من التصعيد الذي شهده العام الماضي، وشهد خلاله القطاع تدميرًا واسعًا.

المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأوضح مندوب مصر في مجلس الأمن، أنه في ذات الوقت سمحت إسرائيل لعدد من المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات الأقصى فيما يعد انتهاكا لقدسيته، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم بالأماكن المقدسة في الشرقية، وأدانت مصر هذا الانتهاك الصارخ.