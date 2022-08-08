«الابتكار بالأمم المتحدة»: سوق العمل يبحث عن جميع الوظائف والكليات

قال الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن سوق العمل يتعامل مع الثانوية العامة بشكل مختلف عما سبق، ولا بد من إعادة بناء الصورة الذهنية للثانوية العامة، لافتا إلى أن التطور التنكنولوجي خلال الفترة الماضية نوع مصادر التعلم، وبالتالي لا بد من معرفة سبب دخول الجامعة من أجل بناء ثقافة التعلم وليس التعليم.

التكنولوجيا أدوات مساعدة لنا في أداء أعمالنا اليومية

وأوضح «سامي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «dmc»، أن التكنولوجيا عبارة عن أدوات مساعدة لنا في أداء أعمالنا اليومية وقد بدأت بالفاكس وماكينات تصوير الأوراق من أجل تسهيل أداء العمل، مشيرا إلى أن مكونات الاقتصاد زراعة وصناعة وخدمات ومصر من الدول المتصدرة في الحاصلات الزراعية وتصدرت المنصات العالمية في تصدير بعد المنتجات الزراعية عالية الجودة وبالتالي أصبحت الصناعات الزراعية مجالا مفتوحا للتطبيقات التكنولوجية المختلفة من زراعة وعلاج آفات وصناعة منتجات.

مناطق الدلتا تصدر منتجاتها لأسواق أوروبا

وأشار الدكتور نزار إلى أن بعض مناطق الدلتا تصدر منتجاتها لأسواق أوروبا مباشرة بما يتطلب تواجد تكنولوجيا عالية الجودة، إضافة إلى أن سوق العمل يبحث عن جميع الوظائف ولا توجد كلية لا أهمية لها حاليا، موضحا أن الطالب لا بد أن يستخدم الأدوات التكنولوجية في مهنته ويطور من مهاراته بشكل متواصل لمواكبة سوق العمل.

وأكد مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن دراسة الجغرافيا مهمة ومن أكثر مجالات العمل استخداما للتكنولوجيا، وتخصص علم الاجتماع أيضا مهما في دراسة العنصر البشري وتطبيق معايير الاقتصاد السلوكي وغيرها من الاتجاهات التي تدعم الاقتصاد، لكن بشكل مختلف وهو ما تعرفه الشركات جيدا.