كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.. مجالات عمل متعددة

زاد معدل بحث طلاب الثانوية عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد بعد، وفقًا للتنسيق الجامعي والمجموع لكل من الكليات إذ ظهرت مهن جديدة بجانب التطور الذي يواكبه سوق العمل في مختلف المجالات يتطلب إنشاء كليات جديدة تتماشى مع احتياجات الوظائف والمهن الحديثة ومن بين تلك الكليات كانت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

تعتبر كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق واحدة من الكليات التكنولوجية المهمة وأيضا من الكليات الأكثر إقبالًا من جانب الطلاب والتي توفر العديد من مجالات وفرص العمل لخريجيها في تخصصات متعددة.

مدة الدراسة بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق 4 سنوات إذ يتم الدراسة بها على نظام الساعات المعتمدة، إذ تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شعبتي العلمية والأدبية كما أنها كلية تمنح بكالوريوس في التكنولوجيا والتنمية.

أقسام الكلية

تضم كلية تكنولوجبا والتنمية شعبة «العلوم المالية والإدارية» والتي تشمل أقسام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتكنولوجيا التسويق والتجارة الإلكترونية والمحاسبة ونظم المعلومات، واقتصاد المال والأعمال، بينما شعبة «العلوم الزراعية» تشمل أقسام تكنولوجيا الإنتاج النباتي، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجنى، وتكنولوجيا التسويق والتصدير الزراعي، وتكنولوجيا الأراضي والمياه، وتكنولوجيا علوم الأغذية والألبان.

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكليات التكنولوجية الجديدة لها الأولوية الآن بمساهمتها في تحقيق تنمية شاملة ما يساعد على دخول سوق العمل بقوة كما أن تتيح فرصة للطلاب للعمل في المجالات التكنولوجية المطلوبة.

وتابع «حمزة» أن الدولة تحظى بالاهتمام كبيرة في الفترة الحالية بالتعليم التكنولوجي، مشيرا إلى أن الكليات الجديدة تستهدف التنمية الشاملة داخل مختلف المحافظات، والتخلي عن مصطلح كليات القمة.

مجالات العمل بالكلية

وتتميز كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يعمل خريجو شعبة العلوم المالية والإدارية في:

- البنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة

-شركات التأمين والائتمان والصرافة والبورصة

-شركات التسويق العقاري

-دوائر الضرائب وتدقيق الحسابات

بينما يعمل خريجو شعبة العلوم الزراعية في:

- مجال استصلاح الأراضي الزراعية

- إدارة برامج التسميد والري بالمزارع الخاصة

- تحليل المياه في شركات المياه، إلى جانب تحليل مياه الري ومعالجتها