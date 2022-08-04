مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. غدا آخر موعد للتقديم للعام الدراسي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الجمعة، آخر موعد للتقديم للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لمدارس «التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم والتدريب المزدوج»، ومراكز التميز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، العام الحالي ٢٠٢١، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022/2023

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم للعام الدراسي المقبل، على هذا الرابط ، وفقا للمعايير وشروط الالتحاق الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التدريب المزدوج أو مراكز التميز، مشيرة إلى أنه جرى فتح مكتب بكل مدرسة لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق، وتسجيل رغباتهم إلكترونيا.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة:

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية..

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.