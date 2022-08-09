حُسن الخاتمة.. وفاة الشيخ «فراج» بعد إمامه المصلين في الفجر بكفر الشيخ

ودَّع أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الشيخ محمد أحمد فراج، إلى مثواه الأخير، بمقابر العائلة ببيلا، الذي فاضت روحه إلى بارئها، بعد إمامته المصلين في صلاة الفجر، عن عُمر يناهز الـ70 عاماً، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.

وفاة الشيخ محمد فراج في صلاة الفجر

وخيم الحزن علي أهالي مدينة بيلا لوفاة الشيخ محمد فراج لما كان يتمتع به من الطيبة، والزهد، وحُسن الخلق، والسعي على قضاء حوائج الناس، كما كان سبّاق في العمل الخيري، وحريص على طرق أبواب الفقراء والمحتاجين.

أذن وأم المصلين وتوفى

«عمي الشيخ محمد فراج كان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ودائماً سبّاق بالتواجد قبل الأذان، كما كان يؤذن لصلاة الفجر ويؤم المصلين يومياً، بهذه الكلمات بدأ الشيخ أسامة فراج»، نجل شقيق الراحل، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «فراج»، «عمي انتقل إلي رحمة الله بعد أن عاد إلى بيته من الصلاة التي كان محافظاً عليها إماماً لها وكان أخر عهده بالمساجد أن أذن لصلاة الفجر وأقامها وصلى بالناس إماماً ثم عاد إلي بيته فقبضه الله وهو على طهارته، والحمد لله الذي رزقه حُسن الخاتمة».

الشيخ «محمد فراج» قام بقراءة ورده اليومي من القرآن الكريم ووقف عند سورة «طه»، بحسب «فراج»: «عمي محمد كان له ورد بعد صلاة الفجر وأخر ما تم قراءته بعد صلاة الفجر الذي توفي بعدها بدقائق كان من سورة طه ووقف عند قوله تعالي {جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ}، ونسأل الله العلي القدير أن يجعله في جنات النعيم».

وأكد الأهالي على أن الشيخ محمد فراج، كان يسعي في الخير دائماً وكان حريصاً علي قضاء حوائج الناس، ويشهد له أهل بيلا بالخير والصلاح، الأمر الذي رفع رصيد محبته في قلوب أهالي مدينته.

وتحولت صفحات منصة التواصل الاجتماعي، في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلى دفاتر عزاء، حزناً على فراق الشيخ محمد فراج، الذي توفي عقب صلاة الفجر بعد أن أذن وأمّ المصلين في الصلاة، ودعا الرواد له بالرحمة والمغفرة.

وقال حساب يحمل اسم «محمد أيمن»: «مؤذن الفجر ومصلي ربنا بيحبك يا حبيبي ربنا يجعل تلاوتك للقرآن وصوتك العزب في ميزان حسناتك.. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كان طيباً جميلاً بشوشاً اللهم احشره مع أصحاب اليمين واجعل تحيتهم فيها سلام لك من أصحاب اليمين اللهم جد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك فاللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وذكر حساب يحمل اسم عبد الرحمن علوة: «إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ محمد فراج في ذمه الله حبيبي وشيخي وأخي الأكبر والله حزين علي فراقك يا شيخ.. اللهم إنه كان من أهل القرآن وحبيب الناس فاغفر له واسكنه الفردوس الأعلى».