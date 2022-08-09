وفاة المغنية «أوليفيا نيوتن-جون» بطلة «جريس» عن عمر يناهز 73 عاما

توفيت المغنية، الممثلة، أوليفيا نيوتن-جون، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 73 عاما داخل منزلها في جنوبي كاليفورنيا، وصعدت نيوتن-جون، إلى قمة قوائم موسيقى البوب ​​العالمية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

نيوتن-جون أدت في «جريس» الأغنية الشهيرة «أنت من أريده»

وشاركت نيوتن-جون في بطولة الفيلم الغنائي «جريس» مع النجم العالم جون ترافولتا في عام 1978.

وأدت أوليفيا نيوتن-جون في فيلم «جريس» مع ترافولتا أغنيتهما الشهيرة «أنت من أريده»، التي أصبحت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم.

وكتب جون إيسترلينج، زوج أوليفيا، إن نيوتن-جون توفيت بسلام في مزرعتها بجنوب كاليفورنيا، محاطة بالعائلة والأصدقاء، مطالبا في بيان بـ«إنستجرام»، الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية.

إيسترلينج: كانت رمزًا للانتصارات والأمل

وأضاف إيسترلينج، أن أوليفيا، كانت رمزًا للانتصارات والأمل لأكثر من 30 عامًا وهي تشارك رحلتها مع سرطان الثدي، وفاق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقبل عدة سنوات، كشفت أوليفيا نيوتن-جون، عن إصابتها بسرطان الثدي الذي تفاقم وانتشر إلى ظهرها مما أجبرها على إلغاء عدة عروض، فيما خضعت لعملية استئصال جزئي للثدي وشرعت في إنشاء مرفق لأبحاث علاج السرطان في أستراليا.

ولدت أوليفيا نيوتن-جون، في بريطانيا ونشأت في أستراليا، وحصلت على 4 جوائز جرامي.

جون ترافولتا: أوليفيا جعلت الحياة كلها أفضل بكثير

من جانبه، نشر ترافولتا على حسابه عبر «إنستجرام»: «عزيزتي أوليفيا، لقد جعلت حياتنا كلها أفضل بكثير، كان تأثيرك مذهلاً، أحبك كثيرًا، سنراك على الطريق وسنكون معًا مرة أخرى، تفضلوا بقبول فائق الاحترام من أول لحظة رأيتك فيها وإلى الأبد!».