عاجل.. باسم مغنية يعلن وفاة جدة الفنانة نانسي عجرم

أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية، وفاة جدة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على «تويتر».

وغرد «مغنية» عبر تويتر: «الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك ولعائلتك الكريمة».

نانسي عجرم تطرح أغنية «150»

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «150»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أغنية من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «نانسي 10».

ومن المقرر أن تطرح «نانسي»، خلال الأيام المقبلة، أغنية جديدة من ألحان محمد رحيم.