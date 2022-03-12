جون ترافولتا ورامي مالك يشاركان في تقديم حفل جوائز أوسكار الـ94

أيام قليلة تفصل جمهور السينما عن انطلاق النسخة الـ 94 من حفل توزيع جوائز أوسكار، والمقام في 27 مارس الجاري، إذ جرى الإعلان عن مجموعة جديدة من مقدمي الحفل من بينهم دانيال كالويا، وميلا كونيس، ولوبيتا نيونجو، ونعومي سكوت، ويسلي سنايبس، وجون ترافولتا، وذلك بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين جرى الإعلان عنهم مسبقا.

ومن بين مقدمي العروض المعلن عنهم سابقا، روث إي كارتر، وأنتوني هوبكنز، ليلى جيمس، وجون ليجويزامو، وسيمو ليو، ورامي مالك، وأوما ثورمان، وليدي جاجا، كيفن كوستنر، وزوي كرافيتز، وروزي بيريز، وكريس روك ، ويوه جونج يون، وذلك بجانب مقدمات الحفل الأساسيات ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايكس، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من النجوم المشاركين في تقديم الحفل خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET».

نجوم هوليوود بشاركون في تقديم الفائزين بجوائز أوسكار

وقال منتج حفل توزيع الجوائز ويل باكر، في بيان صحفي: «الأفلام تلهمنا وتسلينا وتوحدنا في جميع أنحاء العالم، هذا هو الهدف المحدد من العرض هذا العام، ويسعدنا أن نرحب بالنجوم المنضمين إلينا لمساعدتنا في الاحتفال بقوة الفيلم وتكريم أفضل أفلام لهذا العام».

وتصدر فيلم «The Power of the Dog» الترشيحات، بإجمالي 12 ترشيحًا لجوائز الأوسكار بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل إخراج لـ جين كامبيون، وفي فئات التمثيل لـ بينديكت كومبرباتش وكيرستن دنست وجيسي بليمونز وكودي سميث ماكفي، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Dune» الذي ترشح لـ 10 جوائز، بينما ترشح كلا من «Belfast» و«West Side Story» لسبعة جوائز، أما «King Richard» ترشح لـ 6 جوائز أوسكار من ضمنها أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ ويل سميث.

مواعيد إذاعة حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94

ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار في نسخته الـ 94 في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 27 مارس الجاري على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وهو ما يوافق الساعة الثالثة من صباح 28 مارس حسب التوقيت في القاهرة، ويذاع الحفل على منصات أوسكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي.