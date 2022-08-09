وفاء صادق تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها

أعلنت الفنانة وفاء صادق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مطالبة جمهورها بالدعاء.

ونشرت وفاء صادق صورة لها وعلقت عليها قائلة: «وحشتونى قوي.. أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم، شوية ظروف صحية سيئة.. دعواتكم ليكم وحشة بجد».

وفاء صادق تشارك في مسلسل أبو العروسة

وكانت الفنانة وفاء صادق شاركت في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة والذي ينتمي لنوعيه الدراما الاجتماعية، من بطولة سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، خالد كمال، ميدو عادل، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، ولاء الشريف، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.