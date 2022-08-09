بعد تجمهر العشرات أمام منزله.. القبض على دجال في الأقصر

ألقت قوات الأمن القبض على دجال للأعمال السحرية بقرية أصفون بمركز إسنا في الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تجمع العشرات أمام منزله مطالبين بالقبض عليه، وذلك عقب انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تصويره خلسة أثناء عمل سحر على قالب طوب.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا، بتجمهر العديد من أهالي قرية أصفون المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر، أمام منزل دجال يدعي «ر.ا»، مطالبين بالقبض عليه، لقيامه بعمل أعمال سحر سفلية، وذلك عقب تصويره من قبل شخص خلسة أثناء عمل سحر على قالب طوب، وعلى الفور وصلت قوات الأمن وألقت القبض عليه قبل فتك الأهالي به، وبحوزته مئات الصور الفوتوغرافية لأشخاص يقوم بتنفيذ أعمال سحرية عليها، من بلاد متفرقة، وأدوات الأعمال السفلية.

وقال أحد شهود العيان، لـ«الوطن»، إن الساحر يعمل في هذا العمل منذ سنوات طويلة، لكن كان يشتهر بين الناس بأنه معالج روحاني، لكن حينما اقتحم الأمن وجدوا مئات الصور الفوتوغرافية في كراتين، لأشخاص أصيبوا بأمراض ومنهم من توفى والكثير منهم أيضا يعانون المشكلات والمصائب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.