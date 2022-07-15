13 مجمعا خدميا في 9 قرى بمدينة إسنا.. أهداف حياة كريمة بمحافظة الأقصر

تجتهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير حياة المواطن المصري، على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال العمل على تطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، كالجانب التعليمي والجانب الخدمي والجانب الصحي وغيره، يأتي ذلك بالتعاون مع الحكومة والأجهزة المنوطة في العديد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى والنجوع الأكثر فقرا.

مشاريع حياة كريمة في قرى الأقصر

وشهدت محافظة الأقصر نصيبا كبيرا من أعمال مؤسسة «حياة كريمة»، حيث صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في بيان صادر عنه، أن المؤسسة تستهدف تنفيذ 500 مشروع يعودون بالنفع على 656 ألف مواطن، حيث أنها تعمل على إنشاء 13 مجمعا خدميا في 9 قرى من قرى مدينة إسنا، إضافة إلى 4 مجمعات خدمية في مدينة أرمنت.

كما تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كرمية» أيضا على تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في قريتي أصفون والشغب، الموجودين في مدينة إسنا، ويسمى المشروع بـ«صرف صحي قرى الريف المصري بمحافظة الأقصر»، والذي يتم بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

انطلاق مشروع الصرف الصحي في إسنا والطود

وفي 15\6\2022، كان المشروع قد تم طرحه، في قرى مركز إسنا وقرى مركز الطود، وفقا لما كانت شركة مياه الأقصر كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق.

والجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تطلق عددا من القوافل الطبية في فترات مختلفة، في عدد من القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية، والتي من شأنها توفير الخدمة الطبية للمواطنين في الأماكن الأكثر فقرا بالمجان.

وعادة ما تشمل تلك القوافل الطبية التي توفرها «حياة كريمة» للمواطنين، العديد من التخصصات الطبية المختلفة، التي تضمن تمتع المواطن بالرعاية الصحية المطلوبة، فضلا عن توافل صيدليات، يتواجد بها كل الأدوية التي يحتاج إليها المواطن، ويتم صرفها لهم.