القصة الكاملة لقتل طفل الأقصر على يد زوجة خاله.. رمته في برميل الجبن

خلال الفترة الأخيرة بدأت الخلافات تتطور بين سيدة وبين شقيقة زوجها، حاول أهالي القرية بالأقصر التدخل وحل الخلافات بينهما ولكن الخلافات لم تنتهِ، حتى قررت تلك السيدة أن تنتقم من شقيقة زوجها، فاستدرجت طفلها الصغير إلى منزلها، وذهب معها الطفل بحسن نية، حتى تفاجأ بها تحمله وتلقيه داخل برميل حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة.

محاولات للبحث عن الصغير

لاحظت الأسرة اختفاء طفلهم الصغير، بحثوا عنه هنا وهناك، لم يتركوا مكانًا داخل القرية والقرى المجاورة لها إلا وبحثوا عنه، وأثناء القيام بالبحث عنه داخل منزل خاله وجدوه ملقى داخل برميل لحفظ الجبن، أخرجوه من البرميل ليكتشفوا أنه فارق الحياة، لم يكن يتحرك أو يتحدث.

جثة داخل برميل الجبن

أبلغت الأسرة رجال الشرطة بالأقصر، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبفحص البلاغ تبين أن الطفل 6 سنوات لقى مصرعه عقب سقوطه داخل برميل لحفظ الجبن، وبإجراء تحريات مكثفة من رجال الشرطة في الواقعة تم كشف غموض الواقعة والتوصل إلى أن زوجة خال الطفل وراء ارتكاب الجريمة.

خلافات

وتم القبض عليها واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبسؤالها حول الدافع وراء جريمتها اعترفت بوجود خلافات بينها وبين والدة الطفل، ما دفعها إلى استدراج الطفل إلى منزلها وإلقائه داخل البرميل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك انتقاما من والدته.

وناظرت جهات التحقيق جثمان الطفل المتوفى، وأمرت بنقله الى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.