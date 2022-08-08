العثور على جثة طفل مقتولا بجوار ترعة بالمدامود شمال الأقصر 

عثر أهالي نجع عبدالهادي بالعماريط التابعة لقرية نجع جاد الكريم بالمدامود شمال الأقصر، اليوم الأحد، على جثة طفل يبلغ 8 سنوات، مرتديا كامل ملابسه على حافة ترعة نجع العرب، في حالة تعفن كامل وانتفاخ بكامل الجسد، وتم نقل جثمانه لمستشفى الكرنك الدولي.

وعلى الفور، تلقى اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء مجدى لطفي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد قمرة ورئيس المباحث محمود حلمي، ومأمور مركز شرطة طيبة العقيد عبد الرازق منصور بالعثور على جثة لطفل، وعلى الفور انتقل الرائد مختار الضوي، رئيس مباحث مركز شرطة مركز طيبة إلى مكان البلاغ.

خلافات عائلية سبب قتل الطفل

بعمل التحريات اللازمة، لكشف غموض العثور على جثة الطفل القتيل، تبين أنها لمحمود جابر . م. ا البالغ من العمر 8 سنوات، ومن التحريات الأولية تبين أن دافع القتل خلافات عائلية بسبب الغيرة وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، لكشف غموض الحادث.

العثور على طفل مذبوحا

وفي سياق متصل، عثر الأهالي، أمس الأحد، على جثة طفل متغيب منذ خمسة أيام، تم العثور عليه مذبوحا وجثة هامدة بمسكن زوجة خاله بقرية العقاربة بالطود جنوب الأقصر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط زوجة خاله، 27 عامًا، المتهمة بخطف الطفل وقتله، ووضعه داخل شقتها بمنزل الأسرة.