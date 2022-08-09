أعمال فنية يُفكر صناعها في تقديم «الجزء الثاني».. أبرزها عبده موتة وكده رضا

يعتزم صناع السينما تقديم أجزاء جديدة من أعمال حققت نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية، لاستثمار هذا النجاح وتقديم أجزاء جديدة من تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة.

«حلمي» يفكر في جزء ثاني من «كده رضا»

وكشف الفنان أحمد حلمي أنه يفكر في تصوير الجزء الثاني من فيلم «كده رضا»، بعد نجاح الجزء الأول منذ سنوات طويلة، وذلك خلال رده على أحد متابعيه بموقع «انستجرام».

وقال أحمد حلمي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إنّ فكرة تصوير الجزء الثاني من فيلم كده رضا مطروحة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع المؤلف، بعد أن طلب الجمهور، ولكنه لا يعلم إذا كانت ستنفذ الفكرة أم لا، لذلك سينتظر «ورق الفيلم»، وسيحدد الموقف في النهاية.

جزء ثاني من «عبده موتة»

وقال الكاتب محمد سمير مبروك، إنه يفكر في تقديم جزء ثاني من فيلمه «عبده موته»، بطولة الفنان محمد رمضان معربًا في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن استيائه من وصف فيلمه بأنه يفسد المجتمع ويدعو للإسفاف، موضحًا أن نهاية الفيلم شهدت تعرض البطل للعقاب، مؤكدا أنه يفكر بجدية في كتابة جزء ثاني من العمل.

جزء ثاني من إبراهيم الأبيض

وأعلن الفنان والسيناريست «عباس أبوالحسن»، عن نيته كتابة جزء ثان من فيلم «إبراهيم الأبيض»، الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، محمد ممدوح، نضال الشافعي وغيرهم مشيرًا إلى أن الجزء الثاني سيكون بعنوان «الزرازير».

وقال «أبوالحسن»، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن فكرة الجزء الثاني تراوده منذ سنوات عدة، مشيرًا إلى أن أقرب المرشحين في رأيه لبطولة الفيلم «أمير كرارة»، أو عمرو يوسف.

جزء ثاني من وقفة رجالة

أبدى السيناريست هيثم دبور، استعداده للعمل على الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة»، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم لدى عرضه العام الماضي.

ونشر هيثم دبور صورة تجمعه بالمنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «وقفة رجالة 2.. إن شاء الله».