ابتكار علمي روسي يُشخص الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جهاز استشعار.. ابتكار علمي يساهم في الكشف عن السرطان في مرحلة مبكرة».

دول العالم تستهدف البحث عن تقنيات حديثة ومتطورة لعلاج الأمراض

بدأت الابتكارات العلمية تظهر بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتركز هفف العلماء من كل دول العالم في البحث عن تقنيات حديثة ومتطورة لعلاج أمراض خطيرة ومستعصية، آخرها في دولة روسيا، حيث أعلن مجموعة من الباحثين بجامعة موسكو عن تطوير جهاز استشعار جديد سيساعد في تشخيص مرض السرطان وعلاجه في مراحل مبكرة.

الباحثون أجروا دراسة عن جهازهم الاستثنائي ونشروه في مجلة علمية

وأجرى الباحثون دراسة عن جهازهم الاستثنائي ونشروه في مجلة علمية، وأكدوا أنّ الجهاز يتعرف على الغازات والسوائل المنخفضة بدرجة عالية ودقيقة جدا، وبخاصة أن هذا الجهاز عبارة عن مستشعر هجين من جزيئات الفوتون، أي الوحدة الأساسية للضوء، وهو عبارة عن كميات من الأشعة المغناطيسية متناهية الصغر، حيث أن الجهاز يحلل السوائل والغازات العالية بتركيزات منخفضة جدا في المحاليل وهو عبارة عن رقائق صغيرة من جهاز استشعار يمكنه عمل تحليل كيميائي حيوي ومعقد حتى يحدد نوع السرطان في جسم الإنسان.