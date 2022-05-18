عايدة رياض تستعيد ذكرياتها مع مرض السرطان: «كان واكل صحتي وشعري بيقع»

استعادت الفنانة عايدة رياض، ذكرياتها مع مرض السرطان، بعدما تماثلها للشفاء منه، بعد رحلة طويلة من المعاناة، قائلة: «الحمد لله ربنا قومني بالسلامة، ووقفت على رجلي من تاني».

محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه

كتبت عايدة رياض، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا إنه أحياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي كانت بتوقع لي شعري»، متابعة «ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة ازاي محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه».

كنت في حالة صمت وبشتغل وأنا مريضة

أضافت عايدة رياض، قائلة: «أنا فعلًا وقتها كنت في حالة صمت، وكنت بشتغل وأنا مريضة كانت معاناة، والحمد لله ربنا قومني بالسلامة، ووقفت علي رجلي من تاني و كل ما أقوم من النوم بحمد ربنا أنه شفاني وعافاني ربنا يحميكم ويحفظكم يا حبايبي».

وحرص عدد كبير من المتابعين، على دعم الفنانة عايدة رياض، حيث قال لها متابع: «أنتي أيقونة الجمال والرقة والرشاقة والشياكة والدلع والخفة والأدب والذوق الرفيع عسل وسكر وشربات منورة الدنيا كلها يا قمر»، فيما قال آخر «ألف مليون سلامة عليكى يا قمر، كم أنتى رقيقة وطيبة وحنونة ومحترمة دائمًا وأبدًا منورة الدنيا».

وكانت الفنانة عايدة رياض، قد احتفلت بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، الـ82 أمس الثلاثاء، حيث قالت له: «كل سنة وأنت طيب يا صاحب السعادة وربنا يديك الصحة والسلامة ويارب دايمًا طولة العمر ويباركلنا فيك ويحفظك من كل سوء ودايما راسم البهجة والسعادة على وجوه الوطن العربي كله.. عقبال سنين كتير في خير وسعادة يارب كل سنة وأنت طيب يا زعيم».