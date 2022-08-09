5 فئات مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. اعرف معايير القبول

يبحث الكثير من الراغبين في الانضمام لمنظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن الفئات المستهدفة من تكافل وكرامة، لتؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ الفئات المستفيدة من الدعم النقدي هم 5 فئات «ذوي الإعاقة، والأسرة، والمرأة، والمسنين، والطفل، والشباب»، لافتة إلى أنَّه صدرَت توجيهات رئاسية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يضم أكثر من 20 مليون مواطن.

معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي المشروط

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي لها، أنَّ هناك معايير للقبول ببرنامج الدعم النقدي المشروط تتمثل فيما يلي:

- استيفاء المتقدم لكل بيانات التقدم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبتفاصيل الاستمارة التي تدل علي الحالة الاجتماعية للأسرة المتقدمة للبرنامج.

- تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة، تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت كما يشترط عدم تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

قيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة 2022

ولفتت التضامن إلى أن قيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

- 450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

المستندات المطلوبة للقبول بتكافل وكرامة

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- يقدم المستفيد صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- يتمّ تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.