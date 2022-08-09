خبير تغيرات مناخية: «أغلب السلع الغذائية تحتوي على متبقيات بلاستيك»

قال المهندس صابر عثمان خبير التغيرات المناخية والفنية المستدامة والمنسق الوطني السابق لاتفاقية المناخ، إنّ أغلب دول العالم تنتج كميات كبيرة من البلاستيك أحادي الاستخدام، وتكون ناتجة عن الصناعات البتروكيميائية وبالتالي تصدر عنها كميات كبيرة من الانبعاثات، وعند استهلاكه ثم وصوله إلى البحر أو دفنه لا يتحلل ويتسبب في مشاكل كبيرة للتربة والبحار والمحيطات والكائنات الحية.

الغذاء يحتوي على متبقيات للبلاستيك

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «طبقًا لدراسات حديثة، فإنّ الغذاء الذي نأكله يحتوي على متبقيات البلاستيك، ومنذ لحظة إنتاجه وهو يؤثر على المناخ بشكل مباشر، وهناك دراسات كبيرة على الكائنات الحية، وأثناء حرقه يؤدي إلى انبعاثات كبيرة».

بدائل البلاستيك قد تكون تكلفتها أقل

وتابع خبير التغيرات لمناخية والفنية المستدامة والمنسق الوطني السابق لاتفاقية المناخ، أن أضرار البلاستيك تؤدي إلى زيادة تأثير تداعيات المناخ المتصلة بالتنوع البيولوجي، مشددًا على ضرورة على وجود استراتيجية لإحلال هذا المنتج بمنتجات أخرى غير ضارة بالبيئة وقادرة على توفير نفس فرص العمالة للحفاظ على دخل المواطنين.

وأكد، أنّ بدائل البلاستيك قد تكون تكلفتها أقل، وبدائل أخرى تكلفتها أعلى، موضحا: «الشنط المصنوعة من القماش في البداية ستكون تكلفتها كبيرة، لكن عمرها واستخدامها سيكون لفترة أطول».