الأرصاد الجوية: التغيرات المناخية باتت حقيقة تتأثر بها الدول كافة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية باتت حقيقة لا شك فيها، وتتأثر بها كافة الدول بلا استثناء، إذ شهدت دول أوروبا ارتفاعات غير مسبوقه في درجات الحرارة، وصلت لأكثر من 40 درجة في لندن، في حين سجلت البرتغال 47 درجة مؤية، وهي أرقام قياسية بالنسبة للمعدلات المناخية.

سيول وفيضانات في السعودية والإمارات

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبالنسبة للدول العربية، شهدت الإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية أمطارا شديدة الغزارة وصلت لحد السيول والفيضانات على تلك المناطق.

مصر بعيدة تماما عن هذه التأثيرات

وتابعت: «بالرغم من ذلك، فجمهورية مصر العربية بعيدة تماما عن هذه التأثيرات سواء بالموجات الحارة أو الأمطار، ومصر تعتبر مستقرة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومعتاد أن شهر أغسطس بيكون من أعلى الشهور في درجات الحرارة وبتسجل قيم مرتفعة بالنسبة لمحافظات الجمهورية».

وأوضحت أنه وحتى الآن يعتبر عام 2022 الأقل في معدلات درجات الحرارة من الأعوام الماضية بحوالي درجة أو درجتين، إذ أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها على القاهرة في الصيف كانت 37 درجة مؤية «نسب الرطوبة المرتفعه بتزود الإحساس بدرجات الحرارة، والـ37 درجة اللي بتسجلها القاهرة حاليا الإحساس بيها يتراوح بين 38 و39 درجة بسبب الرطوبة المرتفعة».

وتابعت: «بالنسبة للأمطار ستتساقط على بعض مناطق من جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين والمجرى الملاحي ببحيرة ناصر وجنوب سيناء كنويبع وكاترين، وسقطت أمطار خفيفة على نويبع أمس واليوم».