«متحدث الزراعة»: مبادرة «100 مليون شجرة» تستهدف مواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية تنظر للقطاع الزراعي من زاوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يلقى القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن مبادرة «100 مليون شجرة»، هي مبادرة هامة، والأشجار مهمة لمواجهة التغيرات المناخية، فالمشروعات الزراعية تساهم في خدمة المجتمع والبيئة بشكل كبير، خصوصًا مع التغيرات المناخية وعزم الدولة المصرية على المساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم.

الدولة حريصة على توعية المواطن المصري في كل المجالات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أنّ الدولة حريصة على توعية المواطن المصري في كل المجالات، وأولت هذا الملف اهتماما كبيرا، بتوضيح الحقائق والمعلومات، وفيما يخص القطاع الزراعي، يجري الاهتمام بالتوعية من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات والندوات للمزارعين حول كيفية الحفاظ على القطاع الزراعي وتنميته لخدمة المجتمع ككل، وهي معركة لابد أن يشارك الجميع فيها.

مشروع نقل الأشجار النادرة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّ هناك مشروعًا لنقل بعض الأشجار النادرة من أماكنها، ويتم التنسيق لتحديد المحاور والطرق والشوارع الرئيسية المقرر زراعة الأشجار بها وإنشاء مجموعة من الحدائق والمتنزهات، وتم تخصيص عددًا من الأماكن، ضمن المبادرة، وقطاع التشجير في وزارة الزراعة يوفر كل تلك الأشجار، لتحقيق التوازن البيولوجي والشكل المناسب للطرق المصرية.