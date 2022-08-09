جهاز شؤون البيئة: يجب استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2035

قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الهيدروجين الأخضر من الصناعات المهمة جدا، حيث إن استراتيجية مصر للطاقة الجديدة والمتجددة تنص على أن مصر يجب أن تستخدم الطاقة المتجددة والجديدة بنسبة 42% بحلول عام 2035.

ظهور التكنولوجيا الخاصة بالهيدروجين الأخضر

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «في ظل الأزمة العالمية والاتجاه العالمي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ظهرت التكنولوجيا الخاصة بالهيدروجين الأخضر، من أجل عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سينتهي للعالم، أما الهيدروجين الأخضر فهو بديل مستدام».

مصر تتمتع بظروف استثنائية خاصة بتوفر وإتاحة الطاقة الجديدة والمتجددة

وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، بأن مصر تتمتع بظروف استثنائية خاصة بتوفر وإتاحة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادرها مثل الرياح والشمس وأماكن كثيرة، وهو ما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين حول العالم، إذ إنّ لمصر موقع استراتيجي مهم جدا.

وأردف رئيس جهاز شئون البيئة أنّ مصر جذبت الكثير من الاستثمارات ووقعت اتفاقيات عديدة وبروتوكولات تعاون في الفترة الأخيرة لإنشاء عدد من المشروعات الضخمة، كما يستخدم الهيدروجين الأخضر كهيدروجين ومصدر مباشر للطاقة، أو يستخدم لإنتاج الأمونيا كمصدر للسماد الطبيعي والنشادر أو استخدامه كمدخل لإنتاج الأسمدة.

الهيدروجين الأخضر لا تخرج منه أي انبعاثات

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، أن الهيدروجين الأخضر لا تخرج منه أي انبعاثات، حيث تتحول المياه إلى هيدروجين، ولا ينتج عن هذا التحول أي ثاني أكسيد الكربون، ولم يتم استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة طيلة السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعار الوقود الأحفوري مقارنة به، لكن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت العالم يفكر في مصادر جديدة.