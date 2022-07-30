مواعيد ضخ المياه اليوم في محافظة مطروح.. اعرف المناطق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو الجاري 2022، في عدد من المناطق التابعة لها، كالآتي:

أماكن ومواعيد ضخ المياه

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 من صباح اليوم التالي.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1ظهرا وحتى الساعة 6 مساء على مرحلتين.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباحًا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «شرق المدينة» من الساعة 2 مساءًا وحتى الساعة 8 مساءًا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 2 مساءًا وحتى الساعة 8 مساءًا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمارات ك7» من الساعة 2 مساءًا وحتى الساعة 5 مساءًا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب، أنه يمكن للمواطن من خلال البوابة التجارية للشركة القابضة الحصول على خدمات «اعرف فاتورتك - إبلاغ القراءة - شكاوى الفواتير - خدمة مسبوق الدفع - خدمة تعاقد المياه والصرف الصحي»، لافتة إلى أنه من خلال تطبيق قراءتي يمكن للمشترك تسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي لضمان دقة وصحة الفواتير الصادرة وفقًا للقراءات المسجلة بواسطة العميل.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS» والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب : 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».