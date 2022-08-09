«خبط التوكتوك والركاب».. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصف

ألقى رجال المباحث بمركز الصف في الجيزة، القبض على سائق سيارة نقل تسبب في مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص، عقب اصطدام سيارته بتوك توك يستقله الضحايا، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الطفل، والتحقيق مع السائق.

ورد بلاغ للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، باصطدام سيارة نقل بتوك توك في إحدى قرى الصف، فتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة اصطدام السيارة بتوك توك، يستقله عدد من الأشخاص ما أدى إلى وفاة طفل وإصابة سيدتين وطفل، كما أصيب سائق التوك توك، ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم.

القبض على السائق

ألقى رجال المباحث القبض على السائق، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الطفل، وجار التحقيق مع السائق.