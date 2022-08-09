خطيب ضحية حادث السير وشقيقتها في العناية المركزة بالبحيرة.. «كانوا رايحين فرح»

لحظات من المرح والسعادة عاشتها ندي صلاح مع شقيقتها وخطيبها قبل وداعها الأخير لهما داخل سيارتهم الملاكي التي انقلبت بهم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف أصدقائهم في الإسكندرية، حيث أسفر الحادث عن وفاتها وصديقهم وإصابة خطيبها وشقيقتها، وشخص آخر، وجرى نقل المصابين إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار.

تبدلت الأحوال وأقيم سرداق العزاء وبدأ استقبال الأهل والجيران لتقديم واجب العزاء والمواساة بدلا من التهاني، هكذا الحال في منزل ضحايا حادث زفاف البحيرة الذي راح ضحيته شاب وفتاة وإصابة 3 آخرين من أصدقاء العروسين.

واسفر الحادث عن مصرع كل من، محسن مصطفى، 25 سنة، طالب بكلية الهندسة، ندى صلاح عبدالحميد، طالبة، مقيمة كفر الدوار، وإصابة خطيبها مصطفي احمد طالب بكلية التربية، وشقيقتها مي صلاح عبدالحميد، 17 سنة، وعمر عصام محمد، 19 سنة، طالب بكلية الهندسة.

الحزن سيطر على أصدقاء ندى

وسيطر الحزن على أصدقاء المتوفين حيث نعى محمد حجازي صديقه المهندس مصطفى محسن، قائلا: «قهرتني عليك يا حبيبي قهرتني أوووووي عليك، كل ده هزار صح أنا عارف أن ده هزار، أنا مش عاوز أصدق عارف غلاستك، هتوحشني والله ما تعز على اللي خلقك».

وتابع عماد أشرف قائلا: «إله الا الله اقسم بالله أنا ما مصدق نفسي وجعتوا قلبنا كلنا والله، ربنا يرحمكم ويسامحكم ويجعل قبركم روضة من رياض الجنة».

ونعى محمد هاشم الحفناوي المتوفين قائلا، «الدنيا والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت أختي وبنت عمي وبنتي وحتة من قلبي ندى، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالميزانة، وتوفي أخويا مصطفى محسن والجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السلام».