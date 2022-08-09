إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة عبارة عن سحجات وكدمات واشتباه كسور، في حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة المساكن في عزبة بلبل بمدينة بني سويف، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: رمضان امبابي عبد السلام، 35 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر في الذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة، وعامر فتحي عرابي، عامل، 45 سنة، مصاب جروح وكدمات بالوجه وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وموده عامر فتحي عرابي، 12 سنة،طالبة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان عبد الغني أحمد، مصابة باشتباه خلع بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس، وجميعهم يقيمون بعزبة بلبل في مدينة بني سويف.

جرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.