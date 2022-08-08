مصرع طالب وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقي طالب مصرعه وأصيب 20 آخرون بينهم 4 طلاب، مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق المحيط أمام قرية سيلا الشرقية التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تصادم سيارتين على طريق المحيط بمطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «1275 ن س ج» ميكروباص و«1687 ن ود» تمناية، بطريق المحيط بالقرب من قرية سيلا الشرقية.

اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي في المنيا، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، ونتج عن ذلك حدوث التصادم بين السيارتين، ما أدى إلى مصرع طالب يدعى «طه ظريف»، 13 عاما، مقيم بقرية سيلا الشرقية، وإصابة 20 شخصا آخرين بينهم 4 طلاب، ومعظمهم من مركز بني مزار.

رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى

وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ببني مزار ومطاي المركزي، كما تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال المرور لرفع آثاره.